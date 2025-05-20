ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kafaları karıştıran bir Suriye açıklaması geldi. Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir" dedi.

ABD'den, geçtiğimiz günlerde tüm yaptırımları kaldırma kararı aldığı Suriye ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçiş yönetiminin kısa süre içerisinde çökebileceğini söyledi.

ABD: SURİYE'DE HÜKÜMET HAFTALAR İÇİNDE ÇÖKEBİLİR

Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir." dedi. Marco Rubio Washington'un yeni Suriye hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olma çabalarını desteklediğini ve başarısızlığın savaşa ve bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif, elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" dedi.

"SURİYE İSTİKRARSIZLAŞIRSA BÖLGE İSTİKRARSIZ HALE GELİR

Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım türü konusunda Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Rubio, "Suriye istikrarsız olduğunda bölge istikrarsız hale gelir" dedi. Yaptırımların kaldırılmasının komşu ülkelerin Suriye hükümetine yönetim mekanizmaları kurmada destek sağlamasını sağlayabileceğini söyledi.

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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAdamin biri:

Siz fitne fesat yapmaz ortalığı karıştırmazsanız herkes mutlu mesut yaşar...

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

bunlar ortalığı karıştırıyor

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Haber YorumlarıHakan Demir:

Suriye bertaraf edilip yerine İsrail kurulacak bop işliyor

Yorum Beğen166
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Haber Yorumlarıdikmen0199:

Ortadoğu’yu karistiracaklar yine bunlar , aç kaldılar nereyi karistirip silah satacaklarını sasirdilar

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

kalıba Kürtlere verecekler orayi. Vallah bu dünyada huzur kalmadı

Yorum Beğen62
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