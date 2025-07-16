ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
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İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ederken, ABD'den bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok karmaşık bir durumun yaşandığını söyleyen Rubio, gerilimi azaltmak için iki tarafla da iletişim halinde olduklarını söyledi.

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Rubio, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz. Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık." dedi. Ateşkesin ne zaman olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Kara:

iyi ki amerika var yoksa İsraili kimse durduramaz

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

NE GÜZEL Bİ DÜNYA İSRAİL İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURSUN ABD DE SAVAŞIN SONLANDIRSIN YAPTIĞIDA YANINA KÂR KALSIN.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Amerika demiştir yarı senin yari bizim enee Türkiye orası zaten bize calisan bop ha tamam ozaman demişlerdir meeeee ler devreye -))))

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

dedi çatışmalar kaldığı yerden devam etti

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