ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için önemli görüşmeleri tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki 'en verimli görüşmeyi' gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı. Rubio, "Şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik. Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor" dedi.

NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) rolü gibi konuları daha sonra ele alacaklarını dile getiren Rubio, maddelerin tarafların katkılarıyla sıkça değiştiğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Rubio, "Açık kalan maddelerin aşılamaz olmadığını söyleyebilirim. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'ya katıldığını söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiğini aktardı. Görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu vurgulayan Yermak, "Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz" diye konuştu.