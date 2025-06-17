ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Dört Ülkeyle Kritik Telefon Görüşmeleri Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Rubio ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand arasındaki görüşmede, çeşitli küresel sorunlarda iki ülke arasındaki iş birliği vurgulanırken, ABD ile Kanada arasındaki ilişkinin 'öneminin' teyit edildiği bildirildi.

Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşmesinde Rubio'nun, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedilerek, ABD ve Fransa'nın, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için diplomatik yolların kullanılmasının teşvik edilmesi konusunda uzlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Rubio'nun İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde ise İsrail ve İran arasındaki gerilimin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, İngiltere ve ABD'nin 'yakın temas halinde' kalacağı ifade edilerek, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne diplomatik yollarla geçilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.