ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye Uyarısı: İç Savaş Birkaç Hafta Uzakta

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye Uyarısı: İç Savaş Birkaç Hafta Uzakta
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de geçiş yönetiminin karşılaştığı zorluklar ve ülkenin bölünme riski hakkında açıklamalarda bulunarak, topyekun bir iç savaşın birkaç hafta içinde başlayabileceğini ifade etti. Rubio, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının bölgenin istikrarı üzerinde etkileri olabileceğini belirtmiştir.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de topyekun bir iç savaşın "birkaç ay değil birkaç hafta uzakta" olduğunu söyledi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve Şam hükümetiyle doğrudan muhattap olma kararını savundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamada Rubio, "Açıkçası, [ Suriye'de] geçiş hükümetinin, karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve muazzam boyutlarda topyekun bir iç savaşa, yani ülkenin bölünmesine birkaç ay değil, belki birkaç hafta uzakta olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan ziyaret sırasında, "Yükselişlerine şans tanımak için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" dedi.

"Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster" diye konuştu.

ABD Başkanı, yaptırımların önemli bir işleve hizmet ettiğini ama artık Suriye için ilerleme zamanı olduğunu söyledi.

Rubio, "Geçmişe bakarsanız Suriye istikrarsızlaştığında bütün bölgenin istikrarsızlaştığını görürsünüz" dedi ve "Arap Baharı" olarak anılan ayaklanmaların ülkede başladığını hatırlattı.

Rubio, geçiş yönetiminin geçmişlerinin FBI tarafından henüz onaylanmadığını söyledi.

"Onlarla etkileşim içinde olmamız işe yarayabilir, yaramayabilir de. Eğer olmazsak işe yaramayacağı kesin" diye ekledi.

Ülkede topyekun savaş riski değerlendirmesinde bulunan Rubio, "İyi haber, Suriye'de bir ulusal kimliğin olması" dedi.

Ülkede Kürtlerden Alevilere ve Dürzilere bütün kesimlerin, Esad onları kışkırtana kadar barış içinde yaşadığını söyledi.

"Ülke içinde derin güvensizlikle mücadele ediyorlar çünkü Esad bilerek bu grupları birbirine karşı kışkırttı" dedi.

Rubio, Suriye'de olanların Lübnan'ın da etkileyeceğini ve iki ülkenin istikrara kavuşmasının barış ve güvenlik açısında "muazzam fırsatlara" kapı aralayacağını söyledi.

BBC
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