ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var

ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "Gazze'deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var. Gazze'de üç gün içinde Hamas'tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil. İsrail-Hamas anlaşması üzerine görüşmeler yapılıyor. Esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC'da Meet the Press programında açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki savaşın henüz bitmediğini belirten Rubio "Yapılması gereken birkaç iş var" diyerek Hamas'tan bir talepleri olduğunu aktardı.

"ESİRLERİN BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM"

Rubio " Gazze'de üç gün içinde Hamas'tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil. İsrail-Hamas anlaşması üzerine görüşmeler yapılıyor. Esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

"BU OLDUKÇA ZOR OLACAK"

"Hamas'ın gerçekten ciddi olup olmadığını, bu teknik görüşmelerin lojistik açısından nasıl ilerlediğinden çok hızlı bir şekilde anlayacağız" ifadelerini kullanan ABD'li Bakan Rubio silahsızlanma sürecinin ele alınacağı planın ikinci aşamasının ise kolay olmayacağını belirtti. Rubio "Bu zor olacak" dedi.

ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş varABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio.

ATEŞKES ÇAĞRISINA RAĞMEN BOMBALAMA DEVAM ETTİ

Gazze'deki yetkililer, bugün bölgede en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da ölü sayısını doğrularken, İsrail bombardımanlarının kentin farklı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Trump'ın geçtiğimiz cuma günü İsrail'e "bombalamaları derhal durdurma" çağrısı yapmasına ve İsrail ile Hamas heyetlerinin ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır'a gitmesine rağmen saldırılar sürüyor.

CNN International'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin yarın Şarm el-Şeyh'te başlaması bekleniyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBurhan Erden:

Sarı domuz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Ben hamasın yerinde olsam, 65 bin kişinin ölümüne, 200 bin kişinin yaralanmasına sebep olan örgüt diye aşağılanmaktansa,, ya Filistini devlet olarak tanır gereği yapılır bende anlaşmayı imzalarım, yada 10 bin ölü daha verir tarihe geçerim. Bu utançla yaşamam. Bunu ne abd iti nede köpeği göze alamaz...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
