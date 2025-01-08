ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdi. Blinken, buradaki temasları sonrasında Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ATEŞKES VE REHİNE TAKASI ANLAŞMASINA ÇOK YAKINIZ"

İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze için de değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız." dedi. Blinken, "Umarım (hükümetin) kalan zamanımızda bunu başarabiliriz ancak başaramazsak Başkan (Joe) Biden'ın ateşkes-rehine anlaşması için ortaya koyduğu plan gelecek (Donald Trump) yönetimine devredilecek. Ve bu anlaşmayı elde ettiğimizde, ve elde edeceğiz, bunun Başkan Biden'ın mayıs ayında dünyaya sunduğu plan temelinde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞA DOĞRU BİR KÖPRÜ OLABİLİR"

Öte yandan Blinken, Lübnan'da yakın zamanda İsrail birliklerinin üçte birinden fazlasının ülkenin güneyinden çekildiği ve ateşkesin "kalıcı barışa doğru bir köprü olabileceğini" düşündüğünü söyledi.

"SURİYE'DE GERÇEK BİR UMUT DOĞDU"

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra "gerçek bir umut" doğduğunu belirten Blinken, ABD ve Fransa'nın "egemen ve refah" bir Suriye için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN PKK VE TERÖR KONUSUNDA MEŞRU ENDİŞELERİ VAR"

Ayrıca Blinken, Türkiye'nin PKK ve terör konusunda meşru endişelerinin olduğunu ve ABD'nin müttefiki Türkiye ile çok yakın şekilde çalıştığını söyledi.

"TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI İYİ BİR FİKİR DEĞİL"

Blinken, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik ise bunun "açıkça iyi bir fikir olmadığını" ve gerçekleşmeyeceğini belirtti.