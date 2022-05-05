ABD'den savaşın seyrini değiştiren istihbarat! Ukrayna'ya verdikleri bilgilerle Rus generallerin ipini çekmişler
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 71. güne girilirken, ABD'li dünyaca ünlü gazete The New York Times'dan gündem yaratacak bir iddia geldi. Gazetenin aktardığına göre 24 Şubat'ta başlayan savaşta hayatını kaybeden 12 Rus generalin bir bölümü, ABD tarafından Ukrayna'ya verilen istihbarat bilgileri sayesinde öldürüldü.
Abd'nin en prestijli gazetelerinden The New York Times, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri süregelen savaşta hayatını kaybeden 12 Rus generalin bir bölümünün, Abd'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü öne sürdü.
Gazetenin aktardığına göre; Abd'nin Ukrayna ordusuna verdiği gerçek zamanlı istihbaratlar, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın gizli savaş planından alınan asker harekatlarını içeriyor.
New York Times'a konuşan ismi paylaşılmayan kaynaklar, Rus generallerden kaçının ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya harekatlar hakkında bilgilerin nasıl elde edildiğini belirtmedi.
Geçen hafta sonu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un ziyareti sırasında Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırıda ise ABD istihbaratı kullanılmadığı iddia edildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını ifade etti.