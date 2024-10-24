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ABD'den PKK'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama

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ABD Savunma Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin yerleşkesine yapılan terör saldırısı sonrası Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına destek verdi. Pentagon yetkilisi, Türkiye'nin saldırıyı gerçekleştiren kişileri sorumlu tutma hakkına sahip olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları için destek mesajı verdi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN İNSANLARI SORUMLU TUTMA HAKKINA SAHİPLER"

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler." yanıtını verdi. Singh, Pentagon adına, Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini de iletti.

ONLARCA HEDEF VURULDU, ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlemişti. Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktanın hedef alındığı ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

ABD'den PKK'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Güvenlik Politika Türkiye Suriye Dünya Terör Irak PKK

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