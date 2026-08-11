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ABD'den Kolombiya'ya 15,5 Milyon Dolarlık Deprem Yardımı

ABD'den Kolombiya'ya 15,5 Milyon Dolarlık Deprem Yardımı
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ABD, Kolombiya'da meydana gelen depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını bildirdi.

ABD, Kolombiya'da meydana gelen depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ülke ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi. Açıklamada, Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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