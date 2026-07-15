CENTCOM'dan İran'a yeni dalga hava saldırısı: Onlarca askeri hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında ve İran kıyı bölgelerinde bulunan onlarca askeri hedefe yönelik yeni bir hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, TSİ 05.00'te İran'a yönelik ek bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, 7 saat süren operasyon kapsamında ABD savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları hassas mühimmatlar kullanarak İran'a ait füze ve İHA tesislerini, deniz kuvvetleri unsurlarını ve kıyı savunma sistemlerini hedef aldı.

Gerçekleştirilen saldırıların, ABD kuvvetlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giden ya da buralardan hareket eden gemilere yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığı gün gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, deniz ablukasının saat 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı