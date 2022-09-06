ABD'den geri adım, ''Rusya'nın terör sponsoru olarak damgalanmaması gerekiyor''

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın terörizmin devlet sponsoru olarak atanmaması gerektiğini söyledi. ABD kongresi daha önce Joe Biden yönetimine Rusya'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine alınması çağrısında bulunan 'bağlayıcı olmayan' bir kararı kabul etmişti.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın terörizmin devlet sponsoru olarak belirlenmesinin gerekip gerekmediği sorusuna "Hayır" dedi.Bu konu ABD'de Rusya-Ukrayna Savaş'ının başlamasından bu yana tartışılıyordu.

TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE ALINABİLİR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, daha önce yaptığı açıklama da Rusya'yı "teröre destek veren devletler listesi"ne dahil etme olasılığını araştırdığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'da yaptığı açıklama da , Rusya'yı "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine dahil etme olasılığını araştırdıklarını duyurmuştu. Blinken, "Bunu ciddiyetle düşünüyoruz. Ukrayna'daki olaylar ışığında böyle bir karar almaya hazırız. Şu anda avukatlar bu konuyu inceliyor" açıklaması yapmıştı.