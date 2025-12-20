ABD Savunma Bakanı Hegseth: Bu bir savaşın başlangıcı değil, intikam ilanı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyona ilişkin, "Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 Aralık'ta Palmira kentinde ABD güçlerine düzenlenen saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ militanlarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattık. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Donald Trump liderliğindeki ABD'nin, halkını savunmak için asla tereddüt ve pes etmeyeceğini vurgulayan Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını, ABD'nin sizi arayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık, birçoğunu öldürdük ve devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Suriye'de bir DEAŞ militanının 13 Aralık'ta düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirmişti.