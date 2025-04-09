Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için harekete geçildi
Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Otomotiv piyasası sarsıldı! Araçlar bir bir çekiliyor
ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Telefon kamerasına yakalandı
Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Dans ederken felaketi yaşadılar! Bilanço her saat ağırlaşıyor

ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'den Çin ile son dönemde yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ziyaret geldi. Panama'ya çıkarma yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Panama City'de ortak basın toplantısı düzenledi.

"HEP BİRLİKTE GERİ ALACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada Hegseth, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisine işaret ederek, "Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

"ÇOK NET OLMAK İSTİYORUM"

Hegseth, "Çok net olmak istiyorum: Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silahlandırmayacak." diyerek, ABD'nin Orta Amerika ülkesiyle ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini savundu.

TRUMP'IN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

ABD zorlu bir savaş bile olsa Çin'i devirebilecek son derece güçlü silahlara sahiptir.. zaten dünyada savaş konusunda adam akıllı 3 - 4 devlet var , ABD, RUSYA, ÇİN ve İSRAİL.. diğerlerini at çöpe gitsin.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme180
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Panama Kanalı ???.... Adama sorarlar "SURİYE'DE NE İŞİN VAR ?"... IRAK'TA NE İŞİN VAR ?... SUUDİ ARABİSTANDA, BAHREYNDE NE İŞİN VAR ?... KATAR'DA NE İŞİN VAR (KATAR'ın HAİN EMİRİ, Ocak-2024'te, Gazze'de öldürülen Müslüman sayısı 20,000'i geçmişken Katarda bulunan "ORTADĞUDAKİ EN BÜYÜK Amerikan Askerî Üssü "EL-UDEYD" Üssünün Amerikalılar tarafından kullanımını 10 YIL DAHA UZATAN anlaşma imzaladı)... Amerikanın Dünyanın her tarafında 750'den FAZLA ÜSSÜ var... Ama Çin, PANAMA'DA BULUNAMAZ :) :) :)

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

TRUMP İŞİ BİRİNDEN ÖĞRENMİŞ HERHALDE ORAYA TERÖRİST FAALİYETLERDE BULUNUYORLAR BAHANESİYLE KAYYUM ATAYACAK

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Selim Şahin Şahin: Amerikanın Türkiye’de kaç tane askeri üssü kaç tane askeri ve nükleer bombası var biliyor musun.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

amerıka kıbır abidesı..ne sanıyosun kendını..

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ne kadar abd sevicilleri varmış amerıkan çocukları

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Azan kuşun omru kısa olurmuş bir gun s3nın ve ortak beraber yuruduklerının belasını Allah verecekte inşaallah banada gormeyi nasip edecek

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

Türkçede huzur soktu ne anlama geliyor?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

16 tane üssü var türkiyede abd nin 6 sı nükleer silah deposu zamanında verilmiş anlaşmalarla şimdi istesende çıkmıyorlar bugün hükümet olarak o üsleri kapatma yetkin yok nato ülkesi isen mecbursun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

@grok ne diyorsun bu işe :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.