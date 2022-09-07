ABD'den büyük skandal! Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdiler

Orta Doğu'da terör faaliyetlerini desteklemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri yine bir skandala imza attı. ABD askerleri, Suriye'de Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdi.