ABD'den büyük skandal! Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdiler
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Orta Doğu'da terör faaliyetlerini desteklemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri yine bir skandala imza attı. ABD askerleri, Suriye'de Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdi.
Suriye'de gerek silah yardımı gerekse askeri anlamda PKK/ Ypg terör örgütüne destek veren ABD, bu tavrından vazgeçmiyor.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.
Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/ Pkk'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.