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ABD'den aylar sonra gelen Hamas itirafı: İsrail hedeflerinin çok gerisinde kaldı

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Wall Street Journal gazetesinin ABD istihbarat verilerine dayandırdığı Hamas gerçeği dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas savaşçılarının ancak yüzde 20'sini öldürdüğüne vurgu yapılan haberde, İsrail'in kara harekatındaki hedeflerinin gerisinde kaldığı ifade edildi. Öte yandan haberde Hamas'ın savaşı aylarca sürdürebileceği cephane ve silaha sahip olduğuna da değinildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ile ilgili ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Wall Street Journal'ın ABD istihbaratına dayandığı haberde İsrail'in kara harekatındaki hedeflerinin gerisinde kaldığı ifade edildi.

HAMAS SAVAŞÇILARININ YÜZDE 30'U ÖLDÜRÜLDÜ

Wall Street Journal'ın Pazar günü ABD istihbarat teşkilatlarının tahminlerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Gazze'deki Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila yüzde 30'unu öldürdü.

ABD'den aylar sonra gelen Hamas itirafı: İsrail hedeflerinin çok gerisinde kaldı

"İSRAİL HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALDI"

WSJ bunun İsrail hedefinden daha düşük olduğunun altını çizdi. Başka bir deyişle WSJ'nin ABD istihbaratında dayandırdığı haber ile İsrail'in kara harekatındaki hedeflerinin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

"HAMAS'IN AYLARCA YETECEK CEPHANE VE SİLAHI VAR"

ABD'nin tahminine göre Hamas'ın Gazze'de İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırılarını aylarca sürdürebilmesine yetecek kadar cephane ve silahı var.

ABD'den aylar sonra gelen Hamas itirafı: İsrail hedeflerinin çok gerisinde kaldı

"GAZZE'DE POLİS GÜCÜ YENİDEN OLUŞTURULDU"

Buna ek olarak, WSJ'ye göre gizli bir ABD raporu, Hamas'ın kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla Gazze Şehri'ndeki polis gücünü yeniden oluşturduğuna dair kanıtlar gösteriyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'den aylar sonra gelen Hamas itirafı: İsrail hedeflerinin çok gerisinde kaldı

25 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e,yaralı sayısı ise 62 bin 681'e yükseldi. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

162 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (4)

D:

Allah Yahudilerin belasını versin inşaallah.

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Demir:

allah'in çok umrunda yahudiler ve araplar...Savaş işte, güçlü olan kazanıyor...kaybeden taraf araplar 25 000 insan yok oldu..Filistin halkına kimse yardım etmiyor..ne allah...ne diğer islam ülkeleri..///

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SEYİT CİVANMERT:

Sıranın bize ne zaman geleceğini beklemektense yılanın başını küçükken ezmek lazım. Küçükken zaten bize saldıramaz, etrafındakileri ısıra ısıra büyüyünce bize saldırmak için cesaret kazanır. Büyüyünce belki de bizim o zaman yılanı öldürmek için gücümüz yetmeyebilir.

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Kemal Sağlam:

Allah israilin ve müslüman görünümlü yahudilerin belasini versin. Amin

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