ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı, bugün itibarıyla yüzde 104'e yükseldi. Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin bugünden itibaren uygulanacağını duyurdu. Bu hamlenin ardından Çin Maliye Bakanlığı misilleme yaparak ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı.

AB DE MİLLEME YAPTI

Avrupa Birliği (AB) ise, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan'dan itibarenyüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecek.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir" mesajını verdi. Brüksel, gerilimi tırmandırmak yerine, müzakere kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu da vurguladı.

ABD'DEN ÇİN KARARINA İLK TEPKİ: NE OLMUŞ YANİ?

Karar sonrası ABD tarafından yapılan açıklamada Çin'in ABD'ye karşı %84 oranında misilleme hamlesinin talihsizlik olduğunu dile getiren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ne olmuş yani?" diyerek Pekin için kaybedilecek bir karar olduğunu söyledi.

AB'YE ÇİN TEHDİDİ

AB'nin misillemesine de yanıt veren Bessent, Çin üzerinde Avrupa'yı tehdit etti. Bessent, "Avrupa, Çin ile ortak hareket ederse kendi boğazını keser" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak.Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.