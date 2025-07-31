ABD'den Amsterdam'a Uçan Uçakta Türbülans 25 Yaralı

ABD'den, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden uçakta türbülans nedeniyle 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD merkezli Delta Hava Yolları'na ait Amsterdam seferi yapan yolcu uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle rotasını değiştirerek Minneapolis'e acil iniş yaptı. Salt Lake City'den Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden 'DL56' sefer sayılı uçuş, dün yerel saatle 20.00 sıralarında Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Delta, Airbus A330-900 tipi uçağın türbülansa maruz kaldığını ve bu nedenle acil iniş yaptığını duyurdu. Delta'nın açıklamasında, "Varışta tıbbi ekipler, yolcu ve kabin ekibini değerlendirdi. 25 kişi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Delta, olay sonrası yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için 'Delta Care Team' adlı özel bir ekibin görevlendirildiğini kaydetti. Uçakta kaç yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.