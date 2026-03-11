Haberler

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

Güncelleme:
ABD basını, Netanyahu ve Bennett'in Türkiye'yi hedef alan söylemlerini İran'dan sonra yeni bir tehdit arayışı olarak değerlendirdi. Analizlerde Türkiye'yi varoluşsal bir tehdit gibi göstermenin İsrail için stratejik açıdan tehlikeli ve ters tepebilecek bir yaklaşım olabileceği vurgulandı.

  • ABD'deki analizler, Türkiye'nin İran ile kıyaslanmasının yanlış olduğunu ve Türkiye'nin İran gibi terör gruplarını silahlandıran bir politika izlemediğini belirtti.
  • ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, 'Türkiye yeni İran değildir' ifadesini kullanarak Bennett'in sözlerine tepki gösterdi.
  • Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayarak Bennett'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'nin Ortadoğu'daki artan nüfuzunu değerlendirirken kullandığı "Türkiye yeni İran" ifadesi uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. ABD'de yayımlanan analizlerde söz konusu benzetmenin hatalı olduğu vurgulanırken, bazı Amerikalı siyasetçiler de Bennett'in sözlerine tepki gösterdi.

ANALİSTLERDEN BENNETT'E ELEŞTİRİ

ABD merkezli analizlerde Türkiye'nin bölgedeki rolünün İran ile kıyaslanmasının yanlış bir yaklaşım olabileceği belirtildi. Analistler, Türkiye'nin İran gibi terör gruplarını silahlandırarak saldırılar düzenleyen bir politika izlemediğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "varoluşsal bir tehdit" olarak görmenin İsrail açısından tehlikeli ve ters tepebilecek bir yaklaşım olabileceğini ifade etti.

"STRATEJİK YANLIŞ HESAPLAMALARA YOL AÇAR"

Analizlerde Türkiye'nin "yeni İran" olarak gösterilmesinin siyasi amaçlarla kullanılan bir söylem olduğu ileri sürüldü. Bennett ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimlerin bu söylemden siyasi fayda sağladığı iddia edildi.

Uzmanlar, Türkiye'yi medeniyetler arası bir düşman gibi göstermenin yanlış olduğunu belirterek bu yaklaşımın stratejik yanlış hesaplamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna da Bennett'in sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Luna, yaptığı paylaşımda "Türkiye yeni İran değildir" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi olan Luna, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek Ankara'ya destek verdi.

"TÜRKİYE NATO ÜYESİ BİR ÜLKE"

ABD'de Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in açıklamalarına tepki gösterdi. Greene, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak "Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması, Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunması ve önemli bir ekonomik güç olması nedeniyle bölgedeki güçlü aktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Erdem Aksoy
