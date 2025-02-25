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ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

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ABD'nin Chicago kentindeki havalimanına inişe geçen yolcu uçağı, büyük tehlike atlattı. Piste bir anda başka bir uçak çıkınca pilot inişi iptal edip yeniden havalandı. Yüreklerin ağza geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı'na inişe geçen bir yolcu uçağı, pistte başka bir uçağın bulunduğunu fark edince inişini son anda iptal ederek yeniden havalandı.

CHİCAGO'DAKİ HAVALİMANINDA KORKU DOLU ANLAR

ABD'nin Chicago kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Midway Havalimanı'na inişe geçen yolcu uçağının pilotları, piste teker koymadan saniyeler önce büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını fark etti.

UÇAĞI FARK EDİNCE SON ANDA PAS GEÇTİ

Yolcu uçağı ineceği esnada başka bir uçak piste çıktı. Uçağı gören pilotlar son anda pas geçip yeniden havalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
Kaynak: AA / Dünya
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