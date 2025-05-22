Rona Sural: Trump, Netanyahu'nun inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir

Rona Sural: Trump, Netanyahu'nun inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir
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Rona Sural: Trump, Netanyahu'nun inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir
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Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki gelişmeleri Melis Yaşar'a aktardı. Trump'ın Netanyahu'ya Gazze konusunda karşı çıkabileceğini belirten Sural, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Biden'a konulan kanser teşhisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'un Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemindeki sıcak gelişmeleri Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, Suriye yaptırımların kaldırılmasını, Trump'ın Ortadoğu politikaları, İsrail- Gazze hattındaki gerginlik, 'Altın Kubbe' savunma sistemi ve Başkan Biden'a yönelik sağlık tartışmaları hakkında bilgiler verdi.

"ABD'DEKİ YAPTIRIMLARIN DEVAM EDİYOR OLMASI, SURİYE'NİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ BİR ENGELDİ"

Sural, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların, ülkenin yeniden yapılanma sürecine doğrudan etki ettiğini belirterek, "Yaptırımların devam ediyor olması Suriye'nin kalkınmasında önemli bir engeldi" dedi.

Rona Sural: Trump, Netanyahu'nun inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir

"ALTIN KUBBE'YE 175 MİLYAR DOLAR AYRILDI"

ABD savunma harcamalarındaki dikkat çeken artışa değinen Sural, "Ülkenin savunmasında kullanılacak 'Altın Kubbe' sistemine 175 milyar dolar harcanacak" açıklamasını yaptı. Sistemin sadece füze saldırılarına değil, "uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da savunma sağlayacağını" vurguladı.

Rona Sural: Trump, Netanyahu'nun inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir

"TRUMP SAVAŞLARIN TAMAMEN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Donald Trump'ın dış politikadaki yeni duruşunu yorumlayan Sural, "Trump savaşların tamamen bitmesini istiyor" diyerek, önümüzdeki süreçte Gazze konusunda farklı adımlar atabileceğinin sinyalini verdi.

"TRUMP, NETANYAHU'NUN İNADINI KIRABİLECEK AÇIKLAMLAR YAPABİLİR"

Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüş ayrılıklarına dikkat çeken Sural, "Trump önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun savaşı devam ettirmedeki inadını kırabilecek açıklamalar yapabilir" dedi.

"BIDEN'A KONULAN KANSER TEŞHSİNİN BUGÜNE DENK ANLAŞILMAMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU"

Başkan Joe Biden'ın sağlığı hakkında kamuoyuna geç bilgi verilmesi tepki topladı. Sural, "Biden'a konulan kanser teşhisinin bugüne dek anlaşılmaması eleştirilere neden oldu. Trump, Biden'ın hastalığının daha önceden var olduğunu ve yeni açıkladıklarını iddia ediyor" dedi

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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