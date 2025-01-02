ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia

ABD, 2025 yılına art arda gerçekleşen kanlı saldırılarla başladı. Yılbaşı gecesi New Orleans eyaletinde düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, bugün New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ise 11 kişi yaralandı.

KANLI SALDIRILAR SONRASI OLAY İDDİA

Yaşanan saldırılar sonrası dünyanın gözü ABD'ye çevrilirken olaylarda DEAŞ parmağının olduğuna dair işaretlerin ortaya çıkması ise bazı iddiaları beraberinde getirdi.

DEAŞ'I YENİDEN SAHAYA MI SÜRDÜLER?

ABD'nin DEAŞ'ı diriltmek için bu saldırıları kendisinin planlamış olabileceğine işaret eden uzmanlar, ordunun Suriye'de kalmasını sağlamak isteyen ABD yönetiminin DEAŞ'ı sahneye sürmüş olabileceği konuşuluyor.

"SURİYE'DE KAL, PKK'YI KORU"

Öte yandan yine saldırıların 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" baskısı oluşturmak için de planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.