ABD, Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı /

Güncelleme:
ABD, Suriye'deki DEAŞ altyapı ve silah depolarına yönelik 'Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattı. Operasyon, 13 Aralık'ta düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildi ve 70'den fazla DEAŞ hedefi vuruldu.

ABD, DEAŞ'ın 13 Aralık'taki Amerikan güçlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Suriye'de 'Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordu kuvvetlerinin, Suriye'deki DEAŞ altyapı ve silah depolarına yönelik 'Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattığı duyuruldu. Açıklamada, "Bu büyük çaplı saldırı, 13 Aralık'ta Suriye'deki ABD ve müttefik kuvvetlere düzenlenen saldırının ardından geldi. CENTCOM güçleri, büyük çaplı saldırıyı gerçekleştirmek için savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve diğer araçları devreye soktu" ifadelerine yer verildi.

Sabaha karşı gerçekleştirilen saldırılarda, ABD ve Ürdün güçlerinin Suriye'deki 70'den fazla DEAŞ hedefini 100'den fazla hassas mühimmatla vurduğu bildirilerek, söz konusu saldırı anlarına ilişkin video paylaşıldı.

Suriye'de bir DEAŞ militanının 13 Aralık'ta düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
