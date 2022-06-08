ABD'de Yüksek Mahkeme yargıcına suikast girişimi son anda engellendi ABD'nin Maryland eyaletinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un öldürmek için evinin yakınlarına gelen ve üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı. ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Chevy Chase'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı saldırgan alarmı verildi. Polis, Kavanaugh'un evinin yakınlarında üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı. YARGICI ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin polise Kavanaugh'u öldürmek için evin yakınlarında bulunduğunu söylediği ifade edilerek, şüphelinin taksiyle Kavanaugh'un evinin bulunduğu bölgeye geldiği aktarıldı. YÜKSEK MAHKEME AÇIKLAMA YAPTI Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yaklaşık 01.50 sularında, Yargıç Kavanaugh'un evinin yakınında bir adam tutuklandı. Adam silahlıydı ve Yargıç Kavanaugh'u tehdit etti. Montgomery County Polisi 2. Bölge'ye nakledildi" denildi. İhlas Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Maryland 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Dünya ›› ABD'de Yüksek Mahkeme yargıcına suikast girişimi son anda engellendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.