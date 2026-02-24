Haberler

Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi

Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin bazı ithalat vergilerini engellemesinin ardından yeni yüzde 10 gümrük vergilerini yürürlüğe soktu. Vergiler, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayanarak başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi. Trump, geçen haftaki mahkeme kararından birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, söz konusu vergiyi 1974 Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesi kapsamında uyguluyor. Bu madde, başkana kongre onayı olmadan 150 gün boyunca vergi koyma yetkisi tanıyor. Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Hacıosmanoğlu'na "Yürü arkandayım" dedi
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor