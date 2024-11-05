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ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
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Birçok uzmanın 'Tahmin edilmesi en zor seçim' olarak nitelendirdiği ABD seçimlerine saatler kala son anket sonuçları geldi. Son 14 anketin ortalamasına göre Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump, yüzde 48,5 ile aynı oranda oya sahip.

ABD genelinde yapılan anket sonuçlarına göre, seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden Harris ve Trump'ın seçime başa baş girecek olması, 2024 seçimlerinin 'tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri' olduğunu gösteriyor.

ANKETLER İKİ ADAYI KAFA KAFAYA GÖSTERİYOR

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor. Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR SEÇİMLERDEN BİRİ

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor. Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA DAHA AVANTAJLI

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor. Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

KAZANAN ADAY, ABD'NİN 47. BAŞKANI OLACAK

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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