ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı

ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı
Güncelleme:
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi tarafından son dönemde artan operasyonlar sürerken, Green Card ile yaklaşık 4,5 yıl önce ABD'ye giden ve Seattle / Bellevue bölgesinde yaşayan Türk vatandaşı Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamaması, ailesinin endişesini daha da artırdı. Genç adamın en son San Francisco'da bir köprüden geçtiği belirtildi.

  • ABD'nin Seattle / Bellevue bölgesinde yaşayan Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamıyor.
  • Arda'nın ailesi ABD'deki yetkililere kayıp başvurusunda bulundu ve resmi süreç başlatıldı.
  • Uğurcan Arda ABD'de eğitimine devam ediyor ve gıda sektöründe çalışıyordu.

ABD'de ICE'in son dönemde artan operasyonları ve Minnesota'da gözaltı süreci sonrası hayatını kaybeden kadının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Green Card ile yaklaşık 4,5 yıl önce ABD'ye giden ve Seattle / Bellevue bölgesinde yaşayan Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamaması, ailesinin endişesini artırdı.

AİLE ENDİŞELİ

ABDPost.com'un haberine göre, Washington eyaletine bağlı Seattle / Bellevue bölgesinde yaşayan Uğurcan Arda'dan yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Arda'nın halasının verdiği bilgilere göre, ailesiyle normalde de çok sık görüşmeyen gençten bu kadar uzun süre haber alınamaması, yakın çevresini ciddi şekilde endişelendirdi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ABD'deki yetkili birimlere kayıp başvurusunda bulunulduğu ve konuyla ilgili resmi sürecin başlatıldığı belirtildi. Yetkililerin Arda'nın son görüldüğü yerlere ve iletişim kayıtlarına ilişkin inceleme yürüttüğü öğrenildi. Arda'nın en son San Francisco'da köprüden geçtiği bu geçişin faturasının bulunduğu belirtildi.

SEATTLE VE BELLEVUE ÇEVRESİNDE ARANIYOR

Uğurcan Arda'nın son olarak Seattle ve Bellevue çevresinde yaşadığı biliniyor. Ailesi, bu bölgelerde yaşayan ya da Arda'yı tanıyan kişilerin herhangi bir bilgiye sahip olmaları halinde yetkililerle ya da aileyle iletişime geçmesini istedi.

HEM ÇALIŞIP HEM OKULA GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre Uğurcan Arda, ABD'de eğitimine devam ediyor ve aynı zamanda gıda sektöründe çalışıyordu. Yakınları, Arda'nın günlük hayatında olağan dışı bir durum fark edilmediğini, bu nedenle kaybolmasının daha da kaygı verici olduğunu ifade etti.

YAKINLARINDAN ÇAĞRI

Aile, Uğurcan Arda'nın sağ salim bulunması için kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, en küçük bilginin bile hayati önem taşıyabileceğini vurguladı.

