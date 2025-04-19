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ABD'de Yargıç, Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı Nakline Karar Verdi

ABD'de Yargıç, Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı Nakline Karar Verdi
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ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine hükmetti. Yargıç, Öztürk'ün tutulmasıyla ilgili anayasal endişelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

Yargıç William K. Sessions, avukatların yaptığı başvuru üzerine Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesi kararını aldı. Sessions açıklamasında, "Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir" dedi.

Rümeysa Öztürk, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a nakledilecek.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTI SÜRECİ

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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