ABD'de Vize Sahipleri Üzerinde Sıkı İnceleme Başlatıldı

ABD'de geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin göçmenlik kurallarını vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak 'sürekli incelemeye' tabi tutulduğunu açıkladı. 55 milyondan fazla vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve sınır dışı edilebileceği kaydedildi. Bu ihlallerin, 'vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek' gibi konuları içerdiği aktarıldı.