ABD'de taş büyüklüğünde yağan dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde taş büyüklüğünde dolu yağdı. 15 dakika süren dolu yağışı felaketle sonuçlandı.

ARAÇLAR, EVLER VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle araçlar, evler ve yollar hasar görürken, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından kent ve çevresindeki yolların onarımı için çalışmalara başladı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 75 KİŞİ YARALANDI

Çok sayıda maddi hasarın yaşandığı bölgede, taş büyüklüğündeki dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu. 75 kişinin ise yağışlardan yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.