ABD'de taş büyüklüğünde yağan dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu
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ABD'de aniden bastıran ve taş büyüklüğünde yağan dolu felaketle sonuçlandı. 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde taş büyüklüğünde dolu yağdı. 15 dakika süren dolu yağışı felaketle sonuçlandı.
ARAÇLAR, EVLER VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ
Şiddetli yağış nedeniyle araçlar, evler ve yollar hasar görürken, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından kent ve çevresindeki yolların onarımı için çalışmalara başladı.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 75 KİŞİ YARALANDI
Çok sayıda maddi hasarın yaşandığı bölgede, taş büyüklüğündeki dolu 5 kişinin ölümüne neden oldu. 75 kişinin ise yağışlardan yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.