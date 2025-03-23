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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı
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ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Las Cruces şehrindeki saldırı yerel saatle 10.00'da gerçekleşti.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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