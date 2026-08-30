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New Jersey'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı

New Jersey'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki Trenton kentinde gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırganın kimliği ve motivasyonu henüz belirlenemedi. Güvenlik güçleri bölgedeki geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Trenton kentinde saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Trenton polisi, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığı açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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