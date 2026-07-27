Haberler

Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Seattle kentinde düzenlenen 'Bite of Seattle' yemek festivalinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, Seattle'da Space Needle yakınlarında düzenlenen 'Bite of Seattle' yemek festivalinde yerel saatle 18.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Nunez, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini kaydetti. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Bomba iddiayı doğruladı
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor

CHP'nin kalesi yıkılıyor! Kılıçdaroğlu'nu terk eden terk edene
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok

Ünlü sunucu çileden çıktı: Tek bir korna sesi yok, erkek olsa inlerdi
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Acı son! Şah damarından soktu, 2 gün sonra yaşamını yitirdi