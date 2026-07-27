Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
ABD'nin Seattle kentinde düzenlenen 'Bite of Seattle' yemek festivalinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, Seattle'da Space Needle yakınlarında düzenlenen 'Bite of Seattle' yemek festivalinde yerel saatle 18.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Nunez, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini kaydetti. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi.