Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, Seattle'da Space Needle yakınlarında düzenlenen 'Bite of Seattle' yemek festivalinde yerel saatle 18.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Nunez, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini kaydetti. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı