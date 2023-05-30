ABD'de seçimlerin ikinci turuna rekor katılım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD'deki Türk seçmenler oy vermeyi sürdürüyor. Hafta sonunda ABD'deki yedi Türk temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'na bağlı Long Island ile New Jersey'de yeni bir katılım rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD'deki Türk seçmenler oy vermeyi sürdürüyor. Hafta sonunda ABD'deki yedi Türk temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'na bağlı Long Island ile New Jersey'de yeni bir katılım rekoru kırıldı. Seçimlerin ilk iki gününde ABD'de 37 bin 451 Türk oy kullandı