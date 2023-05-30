Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

ABD'de seçimlerin ikinci turuna rekor katılım

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD'deki Türk seçmenler oy vermeyi sürdürüyor. Hafta sonunda ABD'deki yedi Türk temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'na bağlı Long Island ile New Jersey'de yeni bir katılım rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD'deki Türk seçmenler oy vermeyi sürdürüyor. Hafta sonunda ABD'deki yedi Türk temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'na bağlı Long Island ile New Jersey'de yeni bir katılım rekoru kırıldı. Seçimlerin ilk iki gününde ABD'de 37 bin 451 Türk oy kullandı

Kaynak: DailyMotion.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey New York Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title