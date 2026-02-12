Haberler

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak 'SAVE Act' yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 213 'hayır' oyuna karşı 218 'evet' ile Senato'ya gönderildi ve seçimlerde daha sıkı düzenlemeler getirilmesi öngörülüyor.

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak, 'SAVE Act' yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'ya gönderildi.

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak, seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören 'SAVE Act' yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Seçimlerde kimlik ibrazını zorunlu kılmayı öngören tasarı, 213 'hayır' oyuna karşı, 218 'evet'le kabul edilerek Senato'ya gönderildi. Tasarıya göre; oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz