ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak, 'SAVE Act' yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'ya gönderildi.

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak, seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören 'SAVE Act' yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Seçimlerde kimlik ibrazını zorunlu kılmayı öngören tasarı, 213 'hayır' oyuna karşı, 218 'evet'le kabul edilerek Senato'ya gönderildi. Tasarıya göre; oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.