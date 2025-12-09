ABD'de Müslüman örgütleri terör listesine eklendi

Florida Valisi Ron DeSantis, yayımladığı son kararnameyle ABD'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. DeSantis, Council on American-Islamic Relations (CAIR) ile Müslüman Kardeşler'i "yabancı terör örgütü" ilan ederek bu yapılara yönelik tüm kamu desteğini yasakladı. Karar, federal hükümetin bu örgütleri terör listesine almamış olması nedeniyle ülke çapında dikkat çekti.

RESMİ KURUMLARA YASAK GETİRİLDİ

Kararnameye göre Florida'daki tüm devlet daireleri ve kamu kurumları; bahsi geçen örgütlere veya bu yapılara "maddi ya da idari destek verdiği değerlendirilen" kişi ve kuruluşlara sözleşme, fon, istihdam ya da herhangi bir kaynak sağlayamayacak.

DeSantis, kararın gerekçesi olarak CAIR'in kuruluşunda Müslüman Kardeşler'le bağlantılı kişilerin yer aldığı iddiasını gösterdi. Ayrıca Müslüman Kardeşler'i "uluslararası bir İslam hilafeti kurmayı hedefleyen bir yapı" şeklinde tanımladı. Bu ifadeler kararname metninde yer aldı.

FEDERAL HÜKÜMETİN LİSTESİNDE YOK

CAIR de Müslüman Kardeşler de ABD federal hükümeti tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanmıyor. Dolayısıyla DeSantis'in kararı yalnızca Florida eyaletinde geçerli olup federal düzeyde herhangi bir yaptırım ya da otomatik suçlama anlamı taşımıyor.

CAIR'DEN SERT TEPKİ

Karara en sert tepki, doğrudan CAIR'den geldi. Kuruluş, DeSantis'in adımını "anayasal haklara aykırı", "iftira niteliğinde" ve "siyasi bir hamle" olarak nitelendirdi. CAIR, Florida yönetimine karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca kararın, "Amerikan Müslümanlarını hedef almak ve sivil toplum kuruluşlarını susturmak" amacı taşıdığı savunuldu.

TEXAS DA BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Florida'nın kararı, geçen ay Texas Valisi Greg Abbott yönetiminin attığı benzer adımın ardından geldi. Bu gelişmeler, ABD'de dini örgütlerin statüsü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile eyalet-federal yetki dengesi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.