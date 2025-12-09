Haberler

ABD'de Müslüman örgütleri terör listesine eklendi

ABD'de Müslüman örgütleri terör listesine eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde Vali Ron DeSantis tartışmalı bir karar imza attı. DeSantis, yayımladığı bir kararname ile Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ve Müslüman Kardeşler'i "yabancı terör örgütü" ilan ettiğini duyurdu. Karar, eyaletteki tüm kamu kurumlarını doğrudan bağlayacak nitelik taşıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, yayımladığı son kararnameyle ABD'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. DeSantis, Council on American-Islamic Relations (CAIR) ile Müslüman Kardeşler'i "yabancı terör örgütü" ilan ederek bu yapılara yönelik tüm kamu desteğini yasakladı. Karar, federal hükümetin bu örgütleri terör listesine almamış olması nedeniyle ülke çapında dikkat çekti.

RESMİ KURUMLARA YASAK GETİRİLDİ

Kararnameye göre Florida'daki tüm devlet daireleri ve kamu kurumları; bahsi geçen örgütlere veya bu yapılara "maddi ya da idari destek verdiği değerlendirilen" kişi ve kuruluşlara sözleşme, fon, istihdam ya da herhangi bir kaynak sağlayamayacak.

DeSantis, kararın gerekçesi olarak CAIR'in kuruluşunda Müslüman Kardeşler'le bağlantılı kişilerin yer aldığı iddiasını gösterdi. Ayrıca Müslüman Kardeşler'i "uluslararası bir İslam hilafeti kurmayı hedefleyen bir yapı" şeklinde tanımladı. Bu ifadeler kararname metninde yer aldı.

FEDERAL HÜKÜMETİN LİSTESİNDE YOK

CAIR de Müslüman Kardeşler de ABD federal hükümeti tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanmıyor. Dolayısıyla DeSantis'in kararı yalnızca Florida eyaletinde geçerli olup federal düzeyde herhangi bir yaptırım ya da otomatik suçlama anlamı taşımıyor.

CAIR'DEN SERT TEPKİ

Karara en sert tepki, doğrudan CAIR'den geldi. Kuruluş, DeSantis'in adımını "anayasal haklara aykırı", "iftira niteliğinde" ve "siyasi bir hamle" olarak nitelendirdi. CAIR, Florida yönetimine karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca kararın, "Amerikan Müslümanlarını hedef almak ve sivil toplum kuruluşlarını susturmak" amacı taşıdığı savunuldu.

TEXAS DA BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Florida'nın kararı, geçen ay Texas Valisi Greg Abbott yönetiminin attığı benzer adımın ardından geldi. Bu gelişmeler, ABD'de dini örgütlerin statüsü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile eyalet-federal yetki dengesi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Biri bu Trump-Et'i bir siseye oturtacak ama bakalim ne zaman...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
title