ABD'de lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki North Forsyth Lisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 1 öğrenci ise ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
ABD'de bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston-Salem kentindeki North Forsyth Lisesi'nde bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi. Olayda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya