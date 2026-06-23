Haberler

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki Chico şehrinde bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Şüpheli güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

ABD'nin California eyaletindeki bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki Chico şehrinde bir kütüphanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan bir çocuk hastaneye sevk edildi. Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırı sırasında şüphelinin kütüphanenin arka kapısından kaçmaya çalıştığını ve bu sırada oradaki güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti

Bir takım daha Dünya Kupası'ndan elendi
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile