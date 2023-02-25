ABD'de korkunç olay! Oyun konsolunu alan kadın öğretmenini tekme tokat döverek bayılttı
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ABD'de bir lise öğrencisi, ders sırasında oyun konsolunu alan öğretmenine okul koridorunda saldırdı. Öğrencisinin tekmesiyle sert şekilde yere düşen kadın öğretmen, kafasına defalarca tekme alarak bayıldı. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken öğrenci gözaltına alındı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Matanzas Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir öğrenci ders sırasında oyun konsolunu alan kadın öğretmenine ders bitiminde koridorda saldırdı.
Öğrenci arkadan gelerek tekme attığı öğretmenini düşürdü. Bununla da yetinmeyen 17 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kafasına defalarca tekme attı.
Aldığı darbelerle bayılan öğretmenin yardımına meslektaşları ve diğer görevliler yetişti. Sesleri duyup gelen öğretmenler öğrenciyi durdurdu.
Olayın ardından yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencinin öğretmenini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, öğretmen ve çalışanlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu, bu nedenle soruşturma sürecinde polisle beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.