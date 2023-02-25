ABD'de korkunç olay! Oyun konsolunu alan kadın öğretmenini tekme tokat döverek bayılttı

ABD'nin Florida eyaletindeki Matanzas Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir öğrenci ders sırasında oyun konsolunu alan kadın öğretmenine ders bitiminde koridorda saldırdı.

YERE DÜŞÜRÜP DEFALARCA TEKMELEDİ

Öğrenci arkadan gelerek tekme attığı öğretmenini düşürdü. Bununla da yetinmeyen 17 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kafasına defalarca tekme attı.

ÖĞRETMENİN YARDIMINA MESLEKTAŞLARI YETİŞTİ

Aldığı darbelerle bayılan öğretmenin yardımına meslektaşları ve diğer görevliler yetişti. Sesleri duyup gelen öğretmenler öğrenciyi durdurdu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Olayın ardından yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencinin öğretmenini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, öğretmen ve çalışanlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu, bu nedenle soruşturma sürecinde polisle beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.