ABD'de katliam! 67 yaşındaki saldırgan, iki ayrı noktada 7 kişiyi öldürdü
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşti. İlk olarak bir çiftliği hedef alan 67 yaşındaki saldırgan burada 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaralarken, çiftliğin yakınında düzenlediği ikinci saldırıda ise 3 kişiyi daha öldürdü. Saldırgan polis ekiplerince otoparkta bir aracın içerisinde saldırıyı düzenlediği silahla birlikte yakalandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Half Moon Bay kentinde 67 yaşındaki saldırgan Zhao Chunli iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleştirdi.
İLK SALDIRI BİR ÇİFTLİĞE
İlk olarak bir çiftliğe yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.
SALDIRGANIN ÇİFTLİK ÇALIŞANI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu. Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor. ABD'de yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırı yaşandı.