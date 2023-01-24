ABD'de katliam! 67 yaşındaki saldırgan, iki ayrı noktada 7 kişiyi öldürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşti. İlk olarak bir çiftliği hedef alan 67 yaşındaki saldırgan burada 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaralarken, çiftliğin yakınında düzenlediği ikinci saldırıda ise 3 kişiyi daha öldürdü. Saldırgan polis ekiplerince otoparkta bir aracın içerisinde saldırıyı düzenlediği silahla birlikte yakalandı.