ABD'de karpuz sevkiyatı altında gizlenmiş 5 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma memurları, San Diego'daki Otay Mesa Ticari Tesisi'nde ilginç bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Operasyonda, karpuz sevkiyatı görünümü altında gizlenmiş 5 milyon dolardan fazla değerde metamfetamin ele geçirildi.

Cuma günü gerçekleşen olayda, Meksika'dan ABD'ye meyve taşıyan 29 yaşındaki bir sürücü durduruldu. Yapılan detaylı incelemede, karpuz renginde kağıtlara sarılmış 1.220 paket metamfetamin bulundu. Toplam ağırlığı 2.081 kilogram olan uyuşturucunun sokak değerinin 5 milyon doları aştığı belirtildi.

Otay Mesa Liman Bölgesi Müdürü Rosa E. Hernandez, ekiplerinin son dönemdeki başarılı çalışmalarından duyduğu gururu dile getirdi. Uyuşturucu kartellerinin sürekli gelişen kaçakçılık yöntemlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Bu operasyon, CBP'nin Ekim ayında Güney Kaliforniya'da başlattığı ve Arizona'ya kadar genişleten Operasyon Apollo'nun bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu geniş çaplı operasyon, özellikle fentanil kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefliyor.

Olay, uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı yaratıcı yöntemleri ve güvenlik güçlerinin bu tehditle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.