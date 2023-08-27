ABD'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının ırkçı nedenlerle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi. Saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığı ve saldırının ardından intihar ettiği belirtildi.