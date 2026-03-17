ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, ABD'nin İran'da devam eden savaşına karşı olduğunu gerekçe göstererek istifa etti.

ABD'de İran savaşı nedeniyle ilk istifa haberi geldi. Ulusal İstihbarat Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent, İran'a saldırıları destekleyemeyeceğini belirterek istifa etti.

"İRAN, ABD İÇİN YAKIN TEHDİT DEĞİL"

İstifa açıklamasında Trump'a seslenen Kent, "İran'da devam eden savaşı vicdanen destekleyemem," ifadelerini kullandı. İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını savunan Kent, çatışmanın dış baskılar altında başlatıldığını iddia etti.

11 kez muharebe görevine katılmış bir gazi olan Kent, eşini önceki bir savaşta kaybettiğini belirterek kendisini bir "Gold Star husband" (Savaşta eşini kaybetmiş kişi) olarak tanımladı ve yaşadığı kişisel kayba atıfta bulundu. Kent mektubunda şunları yazdı: "Gelecek neslin, Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan canlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmaya ve ölmeye gönderilmesini destekleyemem."

"BU HATAYI BİR DAHA YAPAMAYIZ"

Ayrıca İsrailli yetkilileri ve bazı Amerikalı medya figürlerini eleştiren Kent, bu kişileri yönetimi yanıltmakla suçladı ve durumu Irak Savaşı ile ilişkilendirdi: "Ulusumuzu, en iyi binlerce erkek ve kadınımızın hayatına mal olan o felaket Irak Savaşı'na çekmek için İsraillilerin kullandığı aynı taktik. Bu hatayı bir daha yapamayız."

Doğrudan Başkan Donald Trump'a seslenen Kent, onu gidişatı değiştirmeye çağırdı. Kent, "Rotayı tersine çevirip ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde," diye yazdı.

Kaynak: AA