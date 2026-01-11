Haberler

ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi

ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi
Güncelleme:
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'ne yönelik öfke dalgası büyüyor. Minneapolis'te bir ICE operasyonu sırasında bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde 50 eyalete yayıldı. Gösterilerde "Tarih sizi izliyor" sloganları öne çıktı.

  • ABD'de ICE operasyonu sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good vurularak hayatını kaybetti.
  • Minneapolis'te başlayan ICE protestoları 50 eyalete yayıldı.
  • Protestolar sırasında bir kişi gözaltına alındı.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'ne (ICE) yönelik tepkiler ülke geneline yayıldı. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir ICE operasyonu sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un vurularak hayatını kaybetmesi, sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla başlayan protestoları 50 eyalete taşıdı.

Minneapolis'te başlayan eylemler kısa sürede büyürken, yüzlerce kişi sokaklara çıkarak ABD'nin göçmen politikalarını ve kolluk güçlerinin yetkilerini protesto etti. Gösterilerde "Tarih sizi izliyor" sloganları öne çıktı.

ICE AJANLARININ KALDIĞI OTELLERİN ÖNÜNDE EYLEM

Göstericiler, ICE yetkililerinin konakladığı öne sürülen otellerin önünde toplanarak gürültü eylemleri gerçekleştirdi. Protestocular, federal göçmenlik uygulamalarının siviller üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Minneapolis'teki eylemler sırasında, ICE tesisinden ayrılmak isteyen federal ajanlara ait araçların önü kesilmeye çalışıldı. Bu sırada kolluk kuvvetleri ile protestocular arasında arbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı.

Kentte bulunan Whipple Federal Binası önünde düzenlenen protestolara polis müdahale ederken, ICE ajanlarının eylemler sırasında bir göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

GÖÇ POLİTİKALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayların ardından ABD'de göçmen politikaları ve federal kolluk güçlerinin yetkileri yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşındı. Protestocular, ICE operasyonlarının daha sıkı denetlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
