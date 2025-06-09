ABD'de göstericiler, alt geçitte sıkıştırdıkları polislere saldırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles'ta, göçmen karşıtı uygulamalara yönelik protestolar 3. gününde de devam ediyor. Paramount bölgesinde bir Home Depot mağazasına yönelik göçmen baskını söylentileri, kentte büyük paniğe yol açtı. Kaçak göçmenler ve günlük işçiler arasında korku büyürken, bölgeye göçmenlik yetkililerinin gelmesiyle birlikte protestolar patlak verdi.

ALT GEÇİTTE POLİS ARABALARINI SIKIŞTIRDILAR

Göstericiler, polis araçlarına taş ve molotofkokteylleri atarken, bazı bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşandı. Alt geçitlerde polis araçlarını kuşatan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olaylara sert müdahalede bulundu; coplar, flaş bombaları ve barikatlarla göstericiler dağıtılmaya çalışıldı.

TRUMP'TAN "İSTİLA" ÇIKIŞI

Görev süresi boyunca göçmen politikalarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles'ı "yasa dışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edilmiş" olarak tanımladı. Trump, Ulusal Muhafızları ve federal ajanları görevlendirdiğini belirterek, "Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak için tüm adımları atıyoruz" dedi.

OTOYOLLAR KAPATILDI, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR YAKILDI

ICE baskınlarına tepki olarak başlayan eylemler kısa sürede eyalet genelinde yayıldı. Özellikle Pazar günü 101 ve 110 numaralı otoyollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Bazı gruplar, otonom sürüş yapan araçları durdurup ateşe verdi. Yakılan araçlardan en az ikisinin Google'ın sürücüsüz araç şirketi Waymo'ya ait olduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI BASS: ŞİDDET BARIŞÇIL DEĞİL

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise yaptığı açıklamada, insanların otoyolları kapatmasının ve şiddet içerikli eylemlerin barışçıl protesto kapsamına girmediğini belirtti. "İfade özgürlüğüne saygımız var ancak kamu güvenliği her şeyden önce gelir" diyerek hem protestoculara hem de güvenlik güçlerine sağduyu çağrısında bulundu.