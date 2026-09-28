Haberler

ABD'de glioblastomun beyindeki yayılışı yeni ultrasonla ilk kez canlı izlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de glioblastomun beyindeki yayılışı yeni ultrasonla ilk kez canlı izlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California Teknoloji Enstitüsü bilim insanları, glioblastomun beyindeki yayılışını ilk kez canlı görüntüleyen yeni ultrason tekniği geliştirdi. Uyanık hayvanlarda 11 gün boyunca izlenen tümörün sağlıklı beyin merkezlerini ittiği ve damar ağını yeniden şekillendirdiği belirlendi.

YENİ bir ultrason tekniği, en ölümcül beyin tümörlerinden glioblastomun doku içinde yayılışını ve damar ağını nasıl ele geçirdiğini ilk kez canlı olarak gösterdi.

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, en agresif ve ölümcül beyin tümörlerinden biri olan glioblastomun beyin dokusu içinde kendine nasıl yuva kurduğunu canlı ve eş zamanlı olarak görüntüleyen yeni bir ultrason teknolojisi geliştirdi. Araştırmada, uyanık deney hayvanlarında tümör büyümesini, beyin aktivitesini ve kan damarlarındaki yeniden yapılanmayı tek bir çekimde birleştiren üç modlu ultrason platformu test edildi. Geliştirilen sistem sayesinde, biyomühendislik yöntemleriyle işaretlenen insan glioblastom hücrelerinin farenin beynine yerleştiği andan itibaren çevre dokularla kurduğu ölümcül etkileşim 11 gün boyunca adım adım izlendi.

'BEYİN DOKUSUNU İTİYOR'

Görüntülemeler, hızla büyüyen glioblastom tümörünün hayati işlevlere sahip sağlıklı beyin merkezlerini fiziksel olarak yerinden ittiğini ortaya koydu. İncelemelerde tümörün, etrafındaki kan damarı şebekesini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdiği belirlendi. Tümör çevresindeki damarların daralarak kan akışının belirgin biçimde yavaşladığı saptanırken; kanserli dokunun çevresindeki sağlıklı beynin kan akış ritminden bağımsız, kendine özgü bir mikro dolaşım düzeni kurduğu kaydedildi.

Beş yıllık sağ kalma oranı yalnızca yüzde 5 ile 7 arasında seyreden glioblastomun, sağlıklı beyin hücreleriyle doğrudan kaynaşması nedeniyle tedavisi en zor kanser türlerinin başında geldiği hatırlatıldı. Araştırma ekibinin lideri kimya mühendisi Mikhail Shapiro, geliştirdikleri yöntemin tümörün canlı beyindeki mekansal yayılımını hücresel düzeyde aydınlattığını belirtti. Uzmanlar, kanserin çevre dokuları nasıl ele geçirdiğini gerçek zamanlı takip etmenin, uygulanacak ilaç ve tedavilerin tümörün yanı sıra damar ağına etkisini ölçmede çığır açıcı bir rol oynayacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak

Sabrı taştı: Bir daha yakalarsak idam edeceğiz
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!