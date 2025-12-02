ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Colorado'nun Loveland kasabasında bir anne ve kızı, sabah bahçelerine çıktıklarında karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Evlerinin arka bahçesinde dev bir geyik sürüsüneredeyse tüm arka bahçeyi doldurmuş, hatta "her santimetreyi kaplamış"tı.

HEMEN KAMERAYA SARILDI

Görüntüleri kayda alan anne, geyiklerin "bahçedeki her santimetreyi doldurduğunu" belirterek o anların şaşkınlığını paylaştı. Geyik sürüsünün, evlerin etrafında ve sokak boyunca serbestçe dolaştığı görüldü.

GOLF SAHASINI DA BASMIŞLARDI

Yetkililer, aynı geyik sürüsünün kısa süre önce bölgedeki bir otoyolun kenarında görüldüğünü, hatta bir golf sahasını tamamen kullanılamaz hale getirerek geçici olarak kapattığını bildirdi. Yerel halk, bu durumun son dönemlerde daha sık yaşandığını ve sürülerin yerleşim alanlarına çok yaklaştığını ifade ediyor.

GÖÇ DÖNEMİ ETKİSİ

Uzmanlar, sonbahar ve kış aylarında geyiklerin göç hareketlerinin arttığını, bu nedenle büyük sürülerin zaman zaman yaşam alanlarına inebildiğini belirtiyor. Colorado'nun bazı bölgelerinde bu durumun doğal yaşam döngüsünün bir parçası olduğu, ancak yerleşim yerleri ile yaban hayatı arasındaki sınırın giderek daha fazla belirsizleştiği aktarılıyor.

YAKLAŞMAYIN UYARISI

Yaban hayatı görevlileri, bölge sakinlerinin geyik sürülerine yaklaşmaması, hayvanları korkutacak davranışlardan kaçınması ve sürünün kendi rotasında ilerlemesine izin vermesi gerektiğini vurguluyor.