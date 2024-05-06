ABD'de Filistin Yanlısı Kampı Boşaltıldı

ABD’nin Los Angeles kentinde polis Güney California Üniversitesi’ne (USC) kurulan Filistin yanlısı kampı boşalttı.

Üniversitenin uyarısının ardından polis Pazar günü alana geldi ve kampı dağıttı.

Gözaltı gerçekleşmedi, üniversitenin başkanı olan Carol Folt, polise ve kampüs güvenliğine kampı barışçıl ve güvenli bir şekilde boşalttığı için teşekkür etti.

Bazı öğrenciler alanı slogan atarak terk etti.

USC daha sonra paylaştığı sosyal medya gönderisinde kampüsün kimliğiyle beraber gelen öğrencilere, fakülte çalışanlarına ve hocalara açık olduğunu, ancak çadırlar ve benzeri eşyalarla gelenlerin kampüse alınmayacağını vurguladı.

Folt, kurulan kampın sınavlara ve mezuniyet hazırlıklarına zarar verdiğini söyleyerek “durumun tehlikeli bir döngüye girmeye başladığını” dile getirdi.

CBS’in haberine göre “üniversitenin politikalarına ve kanunlara uymayan” bazı öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

USC’de geçen ay polis ve protestocular arasındaki çatışmalarda 93 kişi gözaltına alınmıştı.

Nisan ayında üniversite kampüsünde bir Müslüman öğrencinin konuşmasının iptal edilmesinin ardından da gerilim yaşanmıştı. Güvenliğin gerekçe gösterildiği kararın arkasında öğrencinin antisemitik sosyal medya gönderilerinin olabileceği belirtilmişti.

10 Mayıs’taki mezuniyet gösterisi de iptal edildi.

Filistin yanlısı gösterilerle sarsılan ABD üniversitelerinde bu durum mezuniyet törenlerini etkileyebilir.

Boston’daki Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki protesto polisin eşliğinde barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Mezun olan kimi öğrencilerin elinde Filistin bayrakları vardı, Filistin’e destek sloganları atıldı. Başka öğrencilerde ise İsrail bayrakları vardı.

Geçen hafta New York’taki Columbia Üniversitesi’nde 112 gösterici gözaltına alındı.

45 eyalette 140 üniversitede gerçekleşen eylemlerde Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi ve üniversitelerin İsrail ile maddi bağını koparması talep ediliyor.

Ülke çapında 2 bin kişi gözaltına alındı.