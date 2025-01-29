ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada
ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağı düştü. Korkutan anların kamera tarafından görüntülendiği olayda pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi verildi.
ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu duyuruldu.
OLAY ASKERİ ÜSSÜN PİSTİNDE YAŞANDI
Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.
PİLOTUN DURUMU İYİ
ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.
GÖRÜNTÜLER KAMERADA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.