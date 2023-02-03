ABD'de duyanları hayrete düşüren olay! Benzin istasyonunda bir erkeğe ait kopmuş cinsel organ bulundu

ABD'de bir benzin istasyonunda çalışan personeller, otoparkta bir erkeğe ait kopmuş cinsel organ buldular. Kamera görüntülerini inceleyen polis, benzin almak için istasyona yanaşan kamyonun istasyondan uzaklaşırken cinsel organın otoparkta görüldüğünü tespit etti.

ABD'nin Alabama eyaletinde duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir benzin istasyonunda çalışan personeller, istasyon bölgesinin otoparkında bir erkeğe ait kopmuş cinsel organ buldu.

İSTASYON ÇALIŞANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Neye uğradığını şaşıran çalışanlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. İstasyona gelen polis, cinsel organı delil olarak topladı.

CİNSEL ORGANIN ORAYA NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Açıklama yapan polis, olayın saldırı ya da cinayet olarak soruşturulmadığını belirtti. Cinsel organın oraya nasıl geldiğinin bir muamma olduğu ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDA "KAMYON" AYRINTISI

Benzin istasyonundaki kamera görüntülerinde, siyah bir kamyonun benzin almak için istasyona yanaştığı, daha sonra da kamyon istasyondan uzaklaşırken cinsel organın otoparkta görüldüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Polisler istasyon bölgesini çember altına aldı.